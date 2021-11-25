В ГД поддержали идею возврата дошкольными учреждениями средств за пропуски по болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею депутата Евгения Федорова обязать дошкольные учреждения возвращать плату за пропущенные по болезни занятия. Об этом сообщает RT.
"Я думаю, что если есть такие нарушения, то необходимо устранить возможность допускать подобное. Если ребенок болеет и пропускает занятия – это действительно уважительная причина. А раз услуга не оказана по уважительной причине, то и деньги должны быть возвращены", – заявила Бессараб.
Парламентарий добавила, что выступила бы в поддержку данной инициативы. По мнению Бессараб, данная норма должна быть закреплена в законе, чтобы организации не имели возможности поступать недобросовестно.
Ранее с предложением обязать дошкольные учреждения возвращать плату за занятия, которые дети пропустили по болезни, выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Парламентарий направил обращение на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
Федоров обратил внимание на то, что дошкольные учреждения не всегда предусматривают возврат средств за пропуск занятий по болезни в договоре. В некоторых случаях оговаривается такая процедура, но только при определенном сроке больничного.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: