В ГД поддержали идею возврата дошкольными учреждениями средств за пропуски по болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею депутата Евгения Федорова обязать дошкольные учреждения возвращать плату за пропущенные по болезни занятия. Об этом сообщает RT.

"Я думаю, что если есть такие нарушения, то необходимо устранить возможность допускать подобное. Если ребенок болеет и пропускает занятия – это действительно уважительная причина. А раз услуга не оказана по уважительной причине, то и деньги должны быть возвращены", – заявила Бессараб.

Парламентарий добавила, что выступила бы в поддержку данной инициативы. По мнению Бессараб, данная норма должна быть закреплена в законе, чтобы организации не имели возможности поступать недобросовестно.

Ранее с предложением обязать дошкольные учреждения возвращать плату за занятия, которые дети пропустили по болезни, выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Парламентарий направил обращение на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Федоров обратил внимание на то, что дошкольные учреждения не всегда предусматривают возврат средств за пропуск занятий по болезни в договоре. В некоторых случаях оговаривается такая процедура, но только при определенном сроке больничного.