В ГД предложили обязать дошкольные учреждения возвращать плату за пропуски по болезни

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил обязать дошкольные учреждения возвращать плату за занятия, которые дети пропустили по болезни. Об этом сообщает RT.

Парламентарий направил обращение на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. В нем он обратил внимание на то, что дошкольные учреждения не всегда предусматривают возврат средств за пропуск занятий по болезни в договоре. В некоторых случаях оговаривается такая процедура, но только при определенном сроке больничного.

Федоров попросил оценить целесообразность внесения изменений в существующие нормативно-правовые акты. Он предлагает возвращать средства, потраченные на дошкольные занятия детей до семи лет, при наличии подтвержденного больничного листа.

В октябре Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства маткапитала на детские товары. По словам депутата, не всем требуется квартира, в то время как есть потребность в правильном уходе за ребенком.

