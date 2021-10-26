В Госдуме предложили расширить право использования маткапитала для одиноких родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства маткапитала на детские товары, сообщает RT.

Парламентарий обратился с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову, подчеркнув, что сейчас маткапитал можно использовать для покупки недвижимости или оплаты образовательных услуг.

При этом, как заметил Федоров, семья может не нуждаться в квартире, а федеральное законодательство гарантирует бесплатное дошкольное и школьное образование, а также высшее образование, если ребенок демонстрирует высокий уровень знаний на вступительных испытаниях.

Депутат отметил, что у одиноких родителей после появления ребенка и обязанностей по уходу и воспитанию уже нет столько возможностей для трудовой реализации и повышения семейного дохода, как раньше, а само рождение ребенка требует огромного количества единовременных трат на создание комфортных условий для его жизни.

Чтобы минимизировать возможные злоупотребления в этой ситуации, он предложил использовать систему отчетности. Она уже действует для опекунов, обязанных ежегодно отчитываться о потраченных средствах, в том числе подтверждать покупки соответствующих товаров кассовыми чеками.

Ранее сообщалось, что в России маткапитал начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Нововведение было прописано в поправках к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".