Бессараб оценила идею расширить право использования маткапитала для одиноких родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Федорова разрешить одиноким родителям тратить маткапитал на детские товары, сообщает RT.

Она призвала не размывать значимость материнского капитала, напомнив, что он дается однократно для улучшения качества жизни родившегося малыша.

"Как правило, родители стараются его использовать на более серьезные вещи. Например, на покупку собственного жилья или строительство собственного жилья", – отметила депутат.

Она напомнила, что нуждающиеся родители получают соответствующие пособия, и купить вещи можно на эти средства. Маткапитал Бессараб рекомендует приберечь для приобретения более важных вещей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства маткапитала на детские товары. Парламентарий подчеркнул, что сейчас маткапитал можно использовать для покупки недвижимости или оплаты образовательных услуг.

При этом, как заметил Федоров, семья может не нуждаться в квартире, а федеральное законодательство гарантирует бесплатное дошкольное и школьное образование, а также высшее образование, если ребенок демонстрирует высокий уровень знаний на вступительных испытаниях.