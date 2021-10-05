В Совфеде поддержали идею создания операционной системы для детей

11:35
Фото: depositphotos/belchonock
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение сделать российскую операционную систему для детей, сообщает RT.
"Я поддерживаю эту идею и поддержал бы такого рода инициативу", – сказал он.
Рязанский объяснил свою позицию тем, что на сегодняшний день родители не могут уследить за большим количеством информации, которая есть в интернет-источниках.
"Если это будет операционная система, которая автоматически будет отслеживать этот контент и не допускать его в детские души, то это совершенно правильно", – добавил зампред.
Идея создания отечественной операционной системы, обязательной для установки на устройствах, используемых детьми, была предложена первым зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимиром Петровым.
По его словам, подобное ПО могло бы ограничивать время, которое дети проводят в приложениях и социальных сетях, отвлекающих их от учебы.
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