Лесной пожар ликвидировали в Каменском районе Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пожарные ликвидировали возгорание в лесу в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщает управление МЧС РФ по региону.

"В 14:15 пожар в Каменском лесничестве ликвидирован на площади 54 гектара", – говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Возгорание в лесу под Ростовом произошло днем в понедельник, 22 августа. Изначально площадь пожара составляла 0,5 гектара, к вечеру того же дня огонь охватывал уже 50 гектаров леса.

Тогда же замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский отмечал, что на сегодняшний день на территории ЦФО нет торфяных пожаров. Ситуация находится на постоянном контроле, в качестве профилактики проводятся работы по обводнению торфяников.

