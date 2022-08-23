Пожар на крыше кафе в Мытищах ликвидирован на площади 600 квадратных метров

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Пожар на крыше здания кафе в подмосковных Мытищах ликвидирован на площади 600 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Мытищах рядом со станцией загорелась местная шашлычная. Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составляла 240 квадратных метров. Всего из горящего кафе эвакуировали четверых человек.