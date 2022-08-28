В Москве сорвался автопробег элитных машин

В столице сорвался элитный автопробег. Участники решили организовать гонку в честь последних выходных лета.

Зрелище обещало быть эффектным: несколько десятков дорогих иномарок, обклеенных кричащими наклейками "Богатые и успешные", собирались проехать по центру города. Предполагалось, что к автопробегу должны были присоединиться около 200 машин.

Однако сотрудники полиции не допустили проведения гонки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.