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Политика

14:50

ЕС планируют приостановить действие соглашения о визах с РФ на следующей неделе – СМИ

политика

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Министры иностранных дел Евросоюза намерены на будущей неделе поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, такое решение может быть принято на двухдневной встрече глав МИД ЕС, которая начнется в Праге во вторник, 30 августа.

Данный шаг сделает оформление визы более дорогостоящим и длительным. Кроме того, гражданам РФ будет необходимо предоставлять больше документов. Это позволит уменьшить количество выдаваемых виз россиянам.

При этом к концу 2022 года ЕС может представить более радикальные меры в отношении виз для россиян.

Ранее Bloomberg сообщило, что правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией. В материале поясняется, что это позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты с 35 до 80 евро.

Германия и Франция выступили за продолжение выдачи виз россиянам

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Сюжет: Санкции

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