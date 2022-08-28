ЕС планируют приостановить действие соглашения о визах с РФ на следующей неделе – СМИ

Фото: depositphotos/Fotofabrika
Министры иностранных дел Евросоюза намерены на будущей неделе поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, такое решение может быть принято на двухдневной встрече глав МИД ЕС, которая начнется в Праге во вторник, 30 августа.
Данный шаг сделает оформление визы более дорогостоящим и длительным. Кроме того, гражданам РФ будет необходимо предоставлять больше документов. Это позволит уменьшить количество выдаваемых виз россиянам.
При этом к концу 2022 года ЕС может представить более радикальные меры в отношении виз для россиян.
Ранее Bloomberg сообщило, что правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией. В материале поясняется, что это позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты с 35 до 80 евро.
Германия и Франция выступили за продолжение выдачи виз россиянам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: