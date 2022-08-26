Чехия предложит ЕС приостановить действие упрощенного визового режима с РФ – СМИ

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.

В материале поясняется, что это позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты с 35 до 80 евро.

В свою очередь, как отмечается в статье, официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге, так как Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться.

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что большинство стран шенгенской зоны не поддержат идею прекратить выдачу виз гражданам России. По его словам, сперва казалось, что страны шенгенской зоны поддержат в этом вопросе Эстонию, Литву, Латвию, Польшу и Чехию, однако на деле это оказалось не так.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

