Полиция прервала автопробег элитных спорткаров в центре Москвы

Столичная полиция прервала автопробег элитных автомобилей в центре Москвы. Один из блогеров решил отметить последние выходные лета и устроить премиум-заезд.

Несколько десятков иномарок, в том числе Ferrari и Lamborghini, собирались проехать по центру столицы с наклейками "Богатые и успешные". Однако автозабег закончился, так и не начавшись. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

