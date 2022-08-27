5-летнюю девочку пытались похитить на детской площадке в Москве

Пятилетнюю девочку попытались похитить прямо с детской площадки в Москве. Спасло ребенка только то, что старшие братья заметили, как ее уводят и позвали маму.

Женщина отобрала свою дочь, но на фоне стресса у ее детей появились проблемы со здоровьем. При этом похитительница по-прежнему на свободе. Почему так получилось? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

