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Серьезное ДТП произошло на трассе М4 недалеко от Богучара, кадрами поделились телезрители. На ролике видно, что фура больших размеров вылетела с дороги прямо через отбойник, однако информации о пострадавших пока нет. В результате аварии на трассе возникла пробка.
Два человека пострадали в массовой аварии на МКАД в районе Дмитровского шоссе, в настоящее время они находятся в больнице. Уточняется, что таксист влетел в неисправный автомобиль, в результате на месте столкнулись сразу несколько машин.
Участники программы "Миллион призов" смогут обменять призовые баллы на билеты в музеи и театры. Речь о тех москвичах, которые будут голосовать онлайн с 9 по 11 сентября на выборах муниципальных депутатов. Как отметили организаторы акции, к ней подключились 18 столичных музеев и 22 театра.
По мнению аналитиков, "Яндекс" станет основным игроком на рынке доставки продуктов после сделки с VK. Между тем Федеральная антимонопольная служба России пока не получала ходатайство о покупке "Яндексом" Delivery Club.
В Москве готовятся к старту фестиваля "Спасская башня". В среду, 24 августа, в городе ограничат движение. Так, с 22:00 24 августа до утра 5 сентября проезд ограничат по Ильинке и в районе дома номер 5 по Красной площади. С четверга25 августа на 1,5 недели изменится трафик на Кремлевской, Софийской, Москворецкой, Раушской набережных и на Большом Москворецком мосту.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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