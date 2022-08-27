В правительстве объявили о локализации пожаров в Рязанской области

16:47
Фото: 62.mchs.gov.ru
В Рязанской области удалось полностью локализовать лесные пожары. Об этом заявил руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на заседании комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров.
По его словам, открытое горение потушено, а несколько новых очагов внутри защитной полосы ликвидировано. При этом длина минерализованной защитной полосы составляет около 100 километров, а ширина – до 20 метров. Она позволяет не допустить дальнейшее распространение пожаров.
Григоренко добавил, что ситуация с лесными пожарами в регионе полностью контролируется. Он исключил возможность распространения пожаров.
"Текущая задача – это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трех–пяти дней", – подчеркнул Григоренко.
На заседании решили начать выводить людей и технику, привлеченных из других регионов. В общей сложности группировка состоит из свыше 9 тысяч человек и более 2,5 тысячи единиц техники. Первый вывод техники запланирован на ближайшую ночь.
Отмечается, что сейчас нет угроз для жителей. При этом пять населенных пунктов из зоны риска обнесли двойным кольцом защиты.
Пожары локализовали также в Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Рязанской области увеличилась за сутки почти на 1,8 тысячи гектаров на территории пяти муниципальных образований. До этого Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.
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