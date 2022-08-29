Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

Фото: depositphotos/vchalup2

Подземный толчок 5,8 зарегистрирован около Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 191 километре от города Паданг. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Отмечается, что данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Армение. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.