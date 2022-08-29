Опубликованы новые кадры последствий пожаров в Рязанской области. Лес после прохождения огня выжжен.

Песок от сильного накала поменял цвет и стал белым. Также из земли торчат обугленные стволы. При беглом взгляде пейзаж напоминает зимний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.