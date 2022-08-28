Движение в Остаповском проезде затруднено из-за столкновения грузовика и мотоцикла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Остаповском проезде в районе дома 4 произошло столкновение грузового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Как уточняется, движение затруднено. Водителям рекомендовали использовать альтернативный маршрут.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на Смоленской площади у дома 1. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.