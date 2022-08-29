Пять человек погибли в результате ДТП в Дагестане

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Пять человек, по предварительной информации, погибли в результате ДТП в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения республики.

Авария случилась на федеральной трассе Астрахань – Махачкала, в районе населенного пункта Кочубей.

Уточняется, что в настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и МВД.

Ранее три человека погибли и один пострадал в ДТП на улице Братиславской в столице. Отмечалось, что водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на встречку и совершил наезд на препятствие.

В аварии погибли 19-летний водитель автомобиля, а также два пассажира – 40-летняя женщина и 30-летний мужчина. 16-летнюю девушку госпитализировали.