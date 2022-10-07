В Красноярске задержали террориста, пытавшегося поджечь военкомат – СМИ

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Участник запрещенного в РФ террористического движения "Артподготовка" задержан силовиками при попытке поджога здания военкомата Центрального и Советского районов Красноярска, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Поджог совершен с целью устрашения населения и склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", – отметил он.

Уточняется, что инцидент произошел утром в понедельник, 3 октября. Задержанный пытался осуществить поджог при помощи бутылок с горючей жидкостью.

Как добавил собеседник агентства, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта"), за которую предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее в Калининградской области был задержан мужчина, предпринявший попытку поджога военкомата в Черняховске. Уточнялось, что подозреваемый находился на учете в психоневрологическом диспансере.

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