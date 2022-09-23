Неизвестные подожгли здание мэрии Камышина в Волгоградской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Здание администрации Камышина подожгли в Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации города.

"Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание администрации города был брошен зажигательный предмет. В результате зданию причинен незначительный ущерб", – говорится в сообщении.

По информации Главного управления МЧС РФ по региону, вызов о пожаре поступил в 03:31. Он был потушен до прибытия спецслужб. В настоящее время проводится проверка.

Ранее неизвестные подожгли вход в здание администрации в Тольятти. ЧП случилось ночью в здании на улице Белорусской. В результате поджога огнем были охвачены входная дверь и обшивка потолка. Однако пожар был быстро локализован и потушен.

