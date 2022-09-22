Неизвестный поджег вход в здание администрации Тольятти

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В Тольятти подожгли вход в здание администрации. В настоящее время правоохранители разыскивают причастных к данному преступлению, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По информации Главного управления МЧС РФ по региону, ЧП случилось ночью в здании на улице Белорусской. В результате поджога огнем были охвачены входная дверь и обшивка потолка. Однако пожар был быстро локализован и потушен.

"На месте работает полиция. Внутренних врагов у нас не меньше, чем внешних, я говорил", – написал депутат гордумы Тольятти Павел Турков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, это уже не первый случай диверсии. Так, Турков напомнил, что до этого здание обстреляли краской.

Ранее одиннадцатилетняя девочка устроила пожар в школе № 92 в Волгограде. Она, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, подожгла и засунула под дверь помещения бумагу, от которой начался пожар.

Виновница происшествия объяснила свой поступок детской шалостью. Девочка будет поставлена на профилактический учет, а ее родители компенсируют ущерб.