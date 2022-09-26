В Калининградской области задержан пытавшийся поджечь военкомат мужчина

Фото: телеграм-канал "Новый Черняховск"

Предпринявший попытку поджога военкомата в Черняховске Калининградской области задержан, мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере, заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

"Поджигатель таблички на военкомате в Черняховске задержан сотрудниками МВД по горячим следам и уже дает признательные показания", – приводит его слова РИА Новости.

Лысков уточнил, что инцидент произошел 25 сентября, задержанным оказался местный житель.

По данным телеграм-канала "Новый Черняховск", в результате противоправных действий мужчины загорелась стена двухэтажного строения, площадь пожара составила 1,5 квадратного метра.

Ранее сообщалось, что стрельба в военкомате произошла в Усть-Илимске Иркутской области. Неизвестный выстрелил в начальника призывной комиссии. Нападавшего удалось задержать. Позднее в Росгвардии сообщили, что он стрелял не из своего оружия.

В связи с нападением было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия. Пострадавший был прооперирован и находится в крайне тяжелом состоянии.