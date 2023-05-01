РЖД создали оперштаб по ликвидации последствий схода поезда в Брянской области

Фото: телеграм-канал SHOT

В РЖД создали оперативный штаб для координации работы по ликвидации последствий схода поезда в Брянской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

"Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области", – отметили в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия загорелся локомотив. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные расчеты. Кроме того, направлены пожарный и восстановительные поезда.

В РЖД подчеркнули, что возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков – Москва и №86 Климов – Москва.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей на 136 километре. В СМИ уточнили, что сошедший с рельсов в Унечском районе поезд перевозил топливо и строительные материалы.

