Кабмин направил еще 1 млн рублей на выплату родным погибших при теракте на Крымском мосту

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Российское правительство выделило еще 1 миллион рублей на единовременную выплату родственникам погибших в результате теракта на Крымском мосту. Об этом сообщается в распоряжении кабмина, размещенном на портале правовой информации.

"В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 г. на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семьи гражданина, погибшего в результате террористического акта", – говорится в сообщении.

МЧС РФ было поручено проконтролировать целевое использование ассигнований, добавляется в распоряжении.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, который повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошел 8 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, также были разрушены два автомобильных пролета моста.

Позднее Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию подтвердили в ФСБ России, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

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