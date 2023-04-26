Движение по восстанавливаемой ж/д части Крымского моста запустят досрочно

Фото: ТАСС/пресс-служба ФДА "Росавтодор"

Движение по восстанавливаемой железнодорожной части Крымского моста запустят досрочно в мае, сообщил журналистам начальник Упрдор "Тамань" Никита Храпов. Его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что самые сложные этапы по ее восстановлению завершились, поэтому можно выполнить запуск рабочего движения в мае.

Храпов рассказал, что в настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы идут в круглосуточном режиме, что позволяет опередить график.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Жертвами ЧП стали три человека. В результате взрыва грузового автомобиля были повреждены два автомобильных пролета.

Виновными в совершении теракта ФСБ назвала ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

