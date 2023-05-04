Помощник машиниста пострадал при подрыве железнодорожного полотна в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Подслушано Брянск"

Помощник машиниста пострадал при сходе поезда в Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей.

"В результате подрыва железнодорожного полотна и схода локомотива и 27 вагонов пострадал помощник машиниста. Он госпитализирован. Повреждены 500 метров железнодорожного полотна", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

Специалисты продолжают устранять последствия происшествия. Рабочие смогли поднять три цистерны, один вагон и один локомотив. На сегодняшний день восстановлены 100 метров железнодорожного полотна.

Вечером 2 мая на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская – Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство.

Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов поезда в Брянской области. На месте инцидента работу следствия, а также оперативных органов и аварийных служб координирует брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.



Появилось видео из Брянской области, где сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов