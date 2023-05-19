Политолог Дажаралла назвал взрыв на железной дороге в Крыму диверсией и провокацией

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Политический эксперт Владимир Джаралла назвал диверсию на железной дороге в Крыму, в результате которой с рельс сошли вагоны с зерном, провокацией. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что дата подрыва была выбрана неслучайно, так как 18 мая отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Джаралла считает, что организаторы специально привязали диверсию к этой дате, чтобы "посеять подозрения".

"Перед нами – диверсия, в которую заложена еще и политическая провокация", – заявил он.

По словам эксперта, у крымчан происшествие вызвало лишь чувство гнева.

Утром 18 мая восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. Крымская железная дорога сообщила, что инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц.

Техническое движение на месте диверсии было восстановлено уже к вечеру 18 мая.

