В Киеве косвенно подтвердили, что за подрывом Крымского моста стоит Украина

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк косвенно подтвердил, что его ведомство ответственно за теракт на Крымском мосту. Об этом он сообщил в интервью украинскому журналисту, которое было опубликовано на YouTube.

По его словам, Крымский мост является российским логистическим путем, который Украина обязана была "перерезать". Малюк подтвердил, что определенные меры в этом направлении осуществлялись СБУ.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, который повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошел 8 октября прошлого года. В результате ЧП погибли четыре человека, также были разрушены два автомобильных пролета моста.

Позднее Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию подтвердили в ФСБ России, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.