Турпоток в Крым растет на фоне ливней на Кубани – ОСИГ

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Турпоток в Крым растет на фоне ливней в Краснодарском крае, закрытия пляжей Анапы и других курортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.

"Сегодня наблюдается увеличение очереди к тем же показателям, которые были в первые числа июля – больше 1,2 тысячи машин. Полагаем, что этот поток связан с переездом туристов на черноморское побережье Крыма в связи с закрытием пляжей Анапы и других регионов Краснодарского края, а также с подтоплениями и информационным хаосом", – рассказал он.

По его словам, прогнозируется дополнительный поток туристов до 10–15% в течение недели.

Волков заметил, что в конце июня – начале июля затор на Крымском мосту поспособствовал росту туристического потока в Краснодарский край. При этом турпоток на Кубань был распределен из-за большого затора в сторону Крыма.

Эксперт добавил, что турпоток в Анапу, Новороссийск, Геленджик и другие регионы увеличился примерно на 5–10%. Несмотря на то что Новороссийск не является пляжным курортом, турпоток зафиксирован в размере 6%. Таким образом туристы пережидали заторы на Крымском мосту, отметил Волков.

По прогнозам синоптиков, на всей территории Краснодарского края ожидаются ливни и усиление ветра. Также возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля. Экстренное предупреждение из-за непогоды ввели 7 июля.

Накануне сообщалось, что затор из машин к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличился до 1 200 автомобилей.

Отмечалось, что движение со стороны Керчи не было затруднено. Кроме того, Керченская паромная переправа, используемая для перемещения грузовых машин, временно не работала. Ограничения были связаны с сильным ветром.

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