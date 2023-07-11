07:49Туризм
Турпоток в Крым растет на фоне ливней на Кубани – ОСИГ
Фото: 123RF/kirillk
Турпоток в Крым растет на фоне ливней в Краснодарском крае, закрытия пляжей Анапы и других курортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.
"Сегодня наблюдается увеличение очереди к тем же показателям, которые были в первые числа июля – больше 1,2 тысячи машин. Полагаем, что этот поток связан с переездом туристов на черноморское побережье Крыма в связи с закрытием пляжей Анапы и других регионов Краснодарского края, а также с подтоплениями и информационным хаосом", – рассказал он.
По его словам, прогнозируется дополнительный поток туристов до 10–15% в течение недели.
Волков заметил, что в конце июня – начале июля затор на Крымском мосту поспособствовал росту туристического потока в Краснодарский край. При этом турпоток на Кубань был распределен из-за большого затора в сторону Крыма.
Эксперт добавил, что турпоток в Анапу, Новороссийск, Геленджик и другие регионы увеличился примерно на 5–10%. Несмотря на то что Новороссийск не является пляжным курортом, турпоток зафиксирован в размере 6%. Таким образом туристы пережидали заторы на Крымском мосту, отметил Волков.
По прогнозам синоптиков, на всей территории Краснодарского края ожидаются ливни и усиление ветра. Также возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля. Экстренное предупреждение из-за непогоды ввели 7 июля.
Накануне сообщалось, что затор из машин к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличился до 1 200 автомобилей.
Отмечалось, что движение со стороны Керчи не было затруднено. Кроме того, Керченская паромная переправа, используемая для перемещения грузовых машин, временно не работала. Ограничения были связаны с сильным ветром.
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