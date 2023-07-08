Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Купание на пляжах Анапы запретили из-за шторма и донного течения, сообщили в мэрии города.

(В субботу. – Прим. ред.) ... купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8.07 заходить в воду крайне опасно, – говорится в сообщении.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение по непогоде, оно будет действовать до 10 июля. Синоптики прогнозируют в эти дни ливни, град, грозы, шквалистый ветер, также возможен подъем уровня рек.

Ранее на набережной Северного речного вокзала открылась пляжная зона с бассейнами, которая проработает до осени. Ожидается, что в этом сезоне ее посетят больше 135 тысяч человек.

Пляжная зона с бассейнами открыта на набережной Северного Речного вокзала