Россиянам рассказали, почему с точки зрения безопасности следует плавать вдоль пляжа

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С точки зрения безопасности следует плавать вдоль пляжа, так как чем ближе к нему, тем понятнее местность. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта по выживанию Олега Гегельского.

Он назвал пляжную зону наиболее безопасной для купания, ведь все они оснащены спасательными пунктами и вышкой. В случае опасности до пострадавшего быстрее доберутся, из чего следует, что человек получит своевременную помощь, уточнил Гегельский. Даже при быстром транспорте специалистам необходимо время, чтобы достичь места ЧП.

"Соответственно, пока спасатель добрался, пострадавший ушел под воду, под водой его еще нужно найти, и если удалось быстро найти, то шанс на выживание еще есть. Быстрая прямая досягаемость – залог быстрого спасения в случае внештатной ситуации", – заключил эксперт.

Ранее врач-невролог клиники "Атлас" Игорь Мацокин рассказал о способах, которые помогут избавиться от судорог при купании. Для этого следует соблюдать водный баланс в организме и разогревать мышцы перед плаванием.

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