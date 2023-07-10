Затор к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличился до 1 200 автомобилей

Фото: телеграм-канал "Крымский мост | Новости Крыма"

Затор из машин к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличился до 1 200 автомобилей, сообщается в телеграм-канале оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"09:00. В очереди со стороны Тамани находится 1 229 транспортных средств. Время ожидания – более пяти часов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение со стороны Керчи не затруднено. Как сообщает РИА Новости, Керченская паромная переправа, используемая для перемещения грузовых машин, временно не работает. Ограничения связаны с сильным ветром.

10 июля примерно в 07:00 в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края стояли более 700 машин. Со стороны Керчи заторов не было.

1 июля стало известно о многокилометровых заторах, которые начались перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Уже к утру 3 июля они достигали 13 километров.

Позднее сообщалось, что к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе подключили два больших десантных корабля (БДК). Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что затор из 260 автомобилей в направлении из полуострова на мост сильно уменьшился.

В Минтрансе РФ заявили, что в выходные дни движение на Крымском мосту усложняется