"Никаких иллюзий нет": что известно о теракте на Крымском мосту

В ночь на 17 июля украинские беспилотники атаковали Крымский мост. В результате на его пролетах было повреждено дорожное полотно. Вместе с тем погибли два человека и пострадал ребенок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Сейчас власти принимают меры по оперативному восстановлению автомобильной части моста. Рассказываем подробности.



Атака беспилотниками

Два украинских надводных беспилотника в ночь на 17 июля атаковали Крымский мост. В результате часть его дорожного полотна оказалась поврежденной. В момент атаки по мосту на авто ехала семья из Белгородской области. Муж и жена погибли на месте, а их дочь с травмами в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.

В СК России возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Владимир Путин принял доклады по ситуации на Крымском мосту и поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину организовать на месте восстановительные работы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также глава государства распорядился помочь тем, кто находится в пути на крымском направлении.

В Кремле заявили, что не имеют иллюзий по поводу причастности Запада к теракту. "Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе, поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет", – объяснил Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Если брать конечную перспективу, то ответом (на атаку Крымского моста. – Прим. ред.) будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей курорта временно использовать альтернативные маршруты. Легковые машины могут покинуть полуостров на пароме или пользуясь дорогами через новые регионы, грузовые – только последним способом. Что касается движения поездов по Крымскому мосту, то после временной приостановки его возобновили.

Из-за ЧП на полуострове массовых аннуляций туров нет, жалобы от туристов также не поступали. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). В ближайшее время свой отдых в Крыму должны завершить около 20 тысяч человек. Крымские отельеры готовы бесплатно продлевать их проживание в случае необходимости, отметил президент РСТ Илья Уманский.



"Понимают только язык силы"

В МИД РФ осудили теракт, совершенный против Крымского моста, обратив внимание, что речь идет о гражданском объекте. Ведомство также рассчитывает, что международное сообщество даст оценку "очередному преступлению украинских властей".

"Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима", – говорится в заявлении министерства.

Вместе с тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал бороться с террористами, атаковавшими Крымский мост, силой.





Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы.

Это не первая атака украинской стороны на Крымский мост. Утром 8 октября 2022 года там уже был совершен теракт. Украинские спецслужбы подорвали начиненный взрывчаткой грузовик, в результате чего погибли четыре человека. Из-за случившегося обрушились два пролета автодорожной части моста, на железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом. После теракта восстановительные работы велись несколько месяцев. Полностью мост открыли для движения в феврале этого года.

