Движение ж/д транспорта возобновили на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение поездов возобновили на Крымском мосту после ЧП. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Оперштаба.

"Движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд "Симферополь – Москва" отправился в сторону Краснодарского края", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд простоял пять часов, пока неизвестно, будет ли он нагонять отставание по графику.

Между тем ТАСС ранее сообщал о приостановке автобусных рейсов между полуостровом и материковой частью России. Известно, что в настоящее время возобновлено автобусное сообщение из Крыма в Краснодар, но с пересадками, так как часть пути придется проделать на электричке.

Что касается мест размещения, то в Российском союзе туриндустрии заверили, что крымские отельеры готовы безвозмездно продлевать бронирования туристам, которые пока не могут попасть на полуостров из-за ЧП на мосту.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь.



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