Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив

Фото: ТАСС/Оперативный штаб Краснодарского края

Легковые автомобили стали переправлять на пароме через Керченский пролив. Их загружают на переправу после тщательного досмотра, сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

"На Керченской переправе работают паромы "Мария", "Лаврентий", "Керченский – 2". На текущий момент перевезли 134 грузовых авто и 525 пассажиров", – говорится в сообщении.

Оперштаб отметил, что был создан трансфер пассажиров без автомобилей в порт к паромам. На развязке Ахтанизовская – Соленый организовали пункт раздачи воды и установили биотуалеты.

Согласно информации, на подъездах к Крымскому мосту заторов нет. На парковке в районе станции Старотитаровская располагается 18 машин, на территории стоянки присутствуют гостиница, столовая, стационарные туалеты и душ.

Кроме того, на парковке в районе поселка Ильич расположились 438 легковых машин и 92 грузовые.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

Также стало известно, что количество автомобилей, которые направляются по сухопутному коридору из Крыма через новые регионы, возросло после теракта на мосту. Представители перевозчиков отметили затруднения при выезде из Крыма и увеличение размера заторов на въездах в Донецкую и Луганскую народные республики.

Сотни легковых машин скопились у Керченской паромной переправы – СМИ