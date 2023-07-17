Заторы образовались на пути из Крыма через новые регионы

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Количество автомобилей, которые направляются по сухопутному коридору из Крыма через новые регионы, возросло после теракта на мосту. Местами появляются заторы, сообщает ТАСС.

Согласно информации, на трассе от пункта пропуска "Джанкой" вдоль побережья Азовского моря до административной границы Ростовской области заметно большое число грузовиков. Также увеличилось количество легковых машин.

Представители перевозчиков отметили затруднения при выезде из Крыма и увеличение размера заторов на въездах в Донецкую и Луганскую народные республики. В Минтрансе Херсонской области уточнили, что сухопутный маршрут способен принять поток. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Артыша Сата, в местах скопления машин работают бригады скорой помощи.

"При необходимости граждан будут эвакуировать и госпитализировать в приемное отделение Генической центральной городской больницы до дальнейших распоряжений министерства здравоохранения Херсонской области или военно-гражданской администрации", – сказал он.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

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