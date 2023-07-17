Хуснуллин заявил, что опоры Крымского моста не пострадали после теракта

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Опоры Крымского моста, по предварительным данным, не пострадали после теракта, водолазы заканчивают осмотр. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Заканчивают водолазы обследование опор. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают. Через два часа будет информация, мы будем совещаться и наметим план действий", – цитирует Хуснуллина ТАСС.

Группа проектировщиков приступила к разработке технологических схем ремонта, уточнил вице-премьер. Через пару часов будет решен вопрос о запуске машин через мост.

Вместе с этим Хуснуллин заверил, что Крымский мост будет восстановлен. На данном этапе прорабатываются технологические решения. По его словам, он спустился вниз и проверил обстановку.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Местное население и туристов призвали воздержаться от поездок или выбирать альтернативные пути маршрута.

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