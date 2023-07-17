ФСБ упростила порядок выезда из Крыма по сухопутному маршруту

Фото: depositphotos/dGrigorenko

ФСБ упростила порядок пропуска автомобилей, следующих из Крыма на материковую часть России по сухопутному маршруту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ведомства.

"Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор", – уточнили в ФСБ.

Там добавили, что в настоящее время очередей на пунктах пропуска на севере полуострова не наблюдается, среднее время ожидания составляет 15–20 минут. Автомобилистам и пересекающим границу пешком рекомендуется использовать погранпереходы Джанкой или Армянск, водителям большегрузов – Перекоп или Армянск.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В момент происшествия семья ехала по мосту на легковом автомобиле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

Из-за ЧП на мосту было приостановлено движение. Уже днем 17 июля железнодорожная часть моста полностью возобновила работу. Что касается автотранспорта, то для машин, направляющихся в Крым по альтернативным маршрутам, было решено предельно облегчить процедуру проверки документов.



Два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост