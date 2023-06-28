Украина никогда не согласится на какую-либо форму заморозки конфликта – Зеленский

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Украина никогда не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта на своей территории, сообщил Владимир Зеленский, выступая на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции страны. Его слова передает ТАСС.

Украинский лидер напомнил об украинской "формуле мира", которую, как он утверждает, поддерживают многие во всем мире.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что главные события контрнаступления ВСУ еще впереди. Он добавил, что, когда это произойдет, все это увидят.

Резников также рассказал, что появление украинских военных в ряде населенных пунктов на линии боевого соприкосновения не является "главным событием" контрнаступления, а полученные на сегодняшний день результаты были лишь "предварительным просмотром" предстоящего и гораздо более масштабного наступления.



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