Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка "Юг" полностью освободила Новомихайловку в Донецкой Народной Республике, заявило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю.

Помимо этого, российские бойцы поразили живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое ДНР.

Также они отразили три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Победа Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, 9 автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.

Ранее российские войска освободили село Первомайское на авдеевском направлении и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

До этого сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили населенный пункт Водяное в ДНР. Тогда территорию населенного пункта тоже под контроль взяли бойцы группировки войск "Центр". После этого военные решили продвигаться ближе к обороне украинских сил, а также занимать более выгодные позиции.

В начале апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала года российские военные взяли под контроль 403 "квадрата" в новых регионах. Так, силами ВС РФ освобождены четыре населенных пункта в ДНР – поселок Невельское, а также села Орловка, Тоненькое и Красное.

