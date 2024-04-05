Российская армия освободила населенный пункт Водяное в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы за неделю освободили на авдеевском направлении населенный пункт Водяное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Территорию населенного пункта под контроль взяли подразделения группировки войск "Центр". После этого военные решили продвигаться ближе к обороне украинских сил, а также занимать более выгодные позиции.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года под контроль российской армии перешло 403 квадратных километров территории в новых регионах. Силами ВС РФ удалось освободить четыре населенных пункта в ДНР – поселок Невельское, а также села Орловка, Тоненькое и Красное.

Между тем глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что без помощи США страна в скором времени приблизится к критическому моменту. Он заявил, что украинской армии не хватает систем ПВО, которые используются для защиты городов.

