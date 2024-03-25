ВС РФ уничтожили более 17 тыс украинских БПЛА с начала спецоперации

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Российская армия сбила более 17 тысяч украинских беспилотников с начала спецоперации. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в общей сложности с начала СВО было ликвидировано 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 БПЛА, 489 зенитных ракетных комплексов, а также 15 598 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, продолжили в министерстве, ВС России удалось уничтожить 1 256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 521 орудие полевой артиллерии и минометов и 20 192 единицы военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что бойцы российской стороны продвигаются в районе города Часов Яр. С его слов, освобождение Красного и движение в районе Часова Яра приближает возможность организовать необходимые работы в Артемовске.