ВС РФ освободили село Первомайское на авдеевском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили село Первомайское на авдеевском направлении. Министерство обороны РФ опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника", – говорится в публикации ведомства.

Ранее ВС РФ за неделю освободили населенный пункт Водяное в ДНР. Тогда территорию населенного пункта тоже под контроль взяли бойцы группировки войск "Центр". После этого военные решили продвигаться ближе к обороне украинских сил, а также занимать более выгодные позиции.

В начале апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала года российские военные взяли под контроль 403 "квадрата" в новых регионах. Так, силами ВС РФ освобождены четыре населенных пункта в ДНР – поселок Невельское, а также села Орловка, Тоненькое и Красное.

