Глава Калмыкии заявил, что заболел COVID-19

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Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Видеообращение из больничной палаты появилось на его странице в соцсети, передает "Газета.ру".

"Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом, у меня положительный результат. Скажу так, что ничего хорошего в болезни нет. Переношу легко, благо, иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, естественно, подумал о своих родных, родителях и очень рад, что их вирус не затронул", – заявил Хасиков.

По словам Хасикова, его состояние позволяет работать в дистанционном режиме.

"К вам, дорогие земляки, хочу обратиться и сказать, что именно ваше ответственное отношение к своему здоровью, родных, близких, коллег и всех, кого окружаете, поможет победить коронавирус", – заключил глава Калмыкии.

Ранее у губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердился коронавирус.

"Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", – написал Дмитрий Артюхов.