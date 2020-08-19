Эффективность профилактики ОРВИ и гриппа с помощью витамина С не доказана – врач

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Витамин С не обладает прямым эффектом в профилактике простудных и иных заболеваний, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

При этом он обратил внимание, что значимость этого витамина для иммунитета нельзя недооценивать. Специалист объяснил, что, когда витамин С в норме, он повышает сопротивляемость к заболеваниям.

"Нет смысла употреблять витамин круглогодично в профилактических целях. ОРВИ и гриппом может заразиться даже крепкий и здоровый человек. Такова природа инфекционных заболеваний. Но человек с сильным иммунитетом может перенести заболевание легче. Единственным надежным способом защититься от гриппа является вакцинация", – цитирует врача Агентство "Москва".

Тяжельников рассказал, почему витамин С рекомендуют во время заболевания. Он отметил, что больной организм расходует больше витамина и других полезных веществ для восстановления сил.

"В таком состоянии витамин нужно пополнять, согласовывая дозировку с врачом. Слишком большая доза витамина может плохо сказаться на функции почек, поджелудочной железы и вызвать другие неприятности", – заметил медик.

Одновременно этот витамин ускоряет процесс заживления ран, участвует в синтезе гормонов, регулирует процесс кроветворения, замедляет процесс старения и выполняет другие нужные и незаменимые функции в организме.

Врач подчеркнул, что основным источником витамина С для человека являются свежие овощи и фрукты, а искусственные витамины не могут быть полноценной заменой.

Ранее главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.

Так, Зайцев посоветовал утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером промывать нос соляным раствором. Для горла врач рекомендовал использовать настой календулы, который способен смягчить слизистую оболочку, а также полоскать горло антисептиками на водной основе.

Он посоветовал в период повышенной заболеваемости употреблять аскорбиновую кислоту и витамины С, D. Дома он рекомендовал поставить увлажнители воздуха, чаще мыть руки или пользоваться гелем на спиртовой основе.