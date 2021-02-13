Врач рассказал, чем может быть опасно нижнее белье

"Доктор 24": нижнее белье
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала в программе "Доктор 24" о безопасных видах нижнего белья для мужчин и женщин. Также она объяснила, к каким последствиям могут приводить неправильно подобранные вещи.
В первую очередь Романенко развеяла миф о небезопасности синтетического нижнего белья. По ее словам, самое главное – выбрать качественную вещь.
"Современные синтетические материалы могут быть качественными и безопасными. Белье из синтетической ткани очень хорошо пропускает влагу, кроме того, современные синтетические ткани гипоаллергенны. Самое главное, чтобы синтетическое белье было качественным", – отметила терапевт в разговоре с Москвой 24.
Также терапевт отметила, что такой тип женского нижнего белья, как стринги, может быть опасным при регулярном использовании.
Романенко рекомендовала носить такое белье только на нерегулярной основе. "Потому что нижнее белье, оно должно защищать кожу от воздействия верхней одежды", – пояснила терапевт.
Кроме того, специалист призвала категорически отказаться от антибактериального нижнего белья, так как оно может реально навредить женскому здоровью.
"При производстве этого белья используют такое химическое вещество, как триклозан. Оно может вызывать мутации, нарушать гормональный фон, приводить к бесплодию и онкологическим заболеваниям. Такое белье не только не поможет сохранить здоровье, а может даже спровоцировать летальный исход", – заявила терапевт.
Что касается мужского нижнего белья, главный совет заключается в правильном подборе размера.
"Если белье узкое, подобрано не по размеру, оно может спровоцировать нарушение кровоснабжения половых органов, а это прямой путь к воспалительным заболеваниям. Более того, это может даже спровоцировать эректильную дисфункцию", – объяснила терапевт.
Наконец главный совет по сохранению мужского и женского здоровья заключается в ежедневной стирке нижнего белья, отмечает Романенко.
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