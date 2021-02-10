Эксперт рассказал, можно ли увидеть обнаженное женское тело, сняв фильтр в TikTok

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Графический дизайнер Илья Зибирев рассказал Москве 24, что восстановить изображение полуобнаженной девушки из темного силуэта на видео с использованием программ практически невозможно. Чуть лучше увидеть детали силуэта с помощью контрастности и яркости можно лишь в случае, когда на видео есть засветы, проявлены элементы тела и нижнего белья.

Большие дискуссии по поводу возможности увидеть женское тело с помощью отмены красного фильтра появились в интернете после того, как в TikTok стал набирать популярность "силуэт-челлендж". В первой половине видео девушки снимают себя в одежде, а во второй – танцуют в полуобнаженном виде в полумраке. Из-за использования красного фильтра остается лишь темный силуэт тела. Но скоро в интернете появились инструкции, благодаря которым можно якобы убрать фильтр и разглядеть полуобнаженные женские тела. Это вызвало негодование пользователей платформы.



В советах авторы предлагают скачать видео, поиграть с его контрастом и яркостью или применить черно-белый фильтр. Однако графический дизайнер Илья Зибирев провел эксперимент и сообщил, что даже с помощью программы Photoshop такого эффекта вряд ли можно добиться, не говоря уже об обычной игре с контрастом и яркостью на телефоне.

"Графический файл – это набор некой информации. У каждой точки, из которых он состоит, есть цвет. Цвет точки характеризуется тремя числами – количеством красного, зеленого и синего, которые в сочетании дают новый цвет. Когда накладывается фильтр, эта информация или ее часть убивается. Получается, что в видео большая часть информации, которая изначально собиралась, стирается. Обратно ее неоткуда взять", – рассказал Зибирев.





Илья Зибирев графический дизайнер После попытки убрать цветной фильтр черный силуэт девушки – это максимум информации, которая в нем содержится. Больше там нет ничего.

Эксперт предположил, что "дорисовать" картинку наверняка могут нейросети, однако технически это не будет иметь отношения к оригинальному изображению. А инструкции по "обнажению" девушек за счет снятия фильтра из интернета работают, только если на видео были отображены какие-то детали.





Илья Зибирев графический дизайнер Если в изначальном варианте не черный силуэт, а видны какие-то тени, засветы, элементы тела и нижнего белья, из такой картинки можно что-то получить. Вывести в черно-белый повышением контрастности и яркости определенных участков.

В целом, по мнению Зибирева, все слухи о возможном "разоблачении" девушек появляются от желания мужчин (скорее, подростков) это увидеть, никакая работа с фильтром тут не поможет. "Думаю, это сказки. Когда я был маленьким, ходили легенды, что есть такие очки, в которые, как через рентген, можно увидеть девочек без одежды. Мне кажется, это примерно из такой же категории расстройств", – отметил дизайнер.

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