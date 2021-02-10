Эксперт рассказал, можно ли увидеть обнаженное женское тело, сняв фильтр в TikTok

19:18
Фото: depositphotos/HayDmitriy
Графический дизайнер Илья Зибирев рассказал Москве 24, что восстановить изображение полуобнаженной девушки из темного силуэта на видео с использованием программ практически невозможно. Чуть лучше увидеть детали силуэта с помощью контрастности и яркости можно лишь в случае, когда на видео есть засветы, проявлены элементы тела и нижнего белья.
Большие дискуссии по поводу возможности увидеть женское тело с помощью отмены красного фильтра появились в интернете после того, как в TikTok стал набирать популярность "силуэт-челлендж". В первой половине видео девушки снимают себя в одежде, а во второй – танцуют в полуобнаженном виде в полумраке. Из-за использования красного фильтра остается лишь темный силуэт тела. Но скоро в интернете появились инструкции, благодаря которым можно якобы убрать фильтр и разглядеть полуобнаженные женские тела. Это вызвало негодование пользователей платформы.
@geminitaya
Put your head on my shoulder ♥️ #Пижамапати #shillouetechallenge #силуэтчеллендж♬ оригинальный звук - geminitaya
В советах авторы предлагают скачать видео, поиграть с его контрастом и яркостью или применить черно-белый фильтр. Однако графический дизайнер Илья Зибирев провел эксперимент и сообщил, что даже с помощью программы Photoshop такого эффекта вряд ли можно добиться, не говоря уже об обычной игре с контрастом и яркостью на телефоне.
"Графический файл – это набор некой информации. У каждой точки, из которых он состоит, есть цвет. Цвет точки характеризуется тремя числами – количеством красного, зеленого и синего, которые в сочетании дают новый цвет. Когда накладывается фильтр, эта информация или ее часть убивается. Получается, что в видео большая часть информации, которая изначально собиралась, стирается. Обратно ее неоткуда взять", – рассказал Зибирев.
Эксперт предположил, что "дорисовать" картинку наверняка могут нейросети, однако технически это не будет иметь отношения к оригинальному изображению. А инструкции по "обнажению" девушек за счет снятия фильтра из интернета работают, только если на видео были отображены какие-то детали.
В целом, по мнению Зибирева, все слухи о возможном "разоблачении" девушек появляются от желания мужчин (скорее, подростков) это увидеть, никакая работа с фильтром тут не поможет. "Думаю, это сказки. Когда я был маленьким, ходили легенды, что есть такие очки, в которые, как через рентген, можно увидеть девочек без одежды. Мне кажется, это примерно из такой же категории расстройств", – отметил дизайнер.
Ранее жители столицы рассказали, где лучше всего девушкам знакомиться в Москве. Первые места рейтинга в рекомендациях заняли фитнес-клубы, бизнес-мероприятия и друзья друзей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: