Гинеколог рассказала о необходимости осмотра девочек с трех лет

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Первый прием девочки у гинеколога должен состояться в три года, когда начинается подготовка к детскому саду, заявила врач-гинеколог Ляман Худавердиева. Об этом сообщает News.ru.
"Меняется микрофлора, меняется кратность гигиенических процедур. На приеме врач проводит визуальный осмотр, оценивает строение наружных половых органов с целью профилактики синехий вульвы, воспалительных процессов, обсуждаются вопросы гигиены", – объяснила врач.
Следующий осмотр должен состояться в шесть лет для оценки здоровья девочки и исключения признаков преждевременного полового развития. В 12–13 лет гинеколог должен провести консультацию по менструации и длительности цикла для профилактики задержки созревания.
Худавердиева отметила, что в 11–12 лет уже можно обсуждать вакцинацию от вируса папилломы, а в 15–17 лет – менструальную функцию и профилактику половых инфекций и контрацепции. В случае начала половой жизни девочку осмотрят в кресле с применением вагинального зеркала.
Ранее стоматолог-ортодонт Мария Михайлова рассказала, что первый визит родителей с ребенком к зубному врачу должен состояться до года, желательно после появления первого зуба, в 6–8,5 месяца.
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