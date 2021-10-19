Врач рассказал, почему возникает сверхкомплектность зубов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Сверхкомплектность, она же полиодонтия или гипердонтия, часто встречается у людей. Однако о точной причине аномалии до сих пор неизвестно, заявил врач-стоматолог Илья Антонов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
"Как правило, сверхкомплектные зубы прорезаются в стороне от основного ряда зубов или вообще не прорезаются, а остаются в виде ростков в толщине кости", – пояснил врач.
Сверхкомплектность может проявлять себя уже в детстве. Этому способствуют рождение уже с несколькими зубами, появление их в первые месяцы, недели и дни жизни, а также задержка прорезывания молочных зубов.
На фоне этого возникают сложности с кормлением ребенка грудью: он не может нормально захватывать, отмечается слабое сосание. Кроме того, у малыша может нарушаться дыхание из-за отека слизистых тканей, смыкание зубных дуг, а также возможно повышение температуры до 38 градусов.
По словам эксперта, даже один дополнительный зуб у ребенка указывает на дефект определенного гена, который привел к развитию сверхкомплектности. Одними из причин аномалии могут быть курение и употребление алкоголя женщиной еще во время беременности.
"Кроме того, свое влияние может оказать и специфическая серьезная терапия, которую перенесла беременная женщина на фоне какого-либо заболевания: челюсть так реагирует на сильные медикаменты", – уточнил Антонов.
Врач пояснил, что в 90% случаев лишние зубы удаляют или вводят в ряд. Однако этого можно избежать, если они не мешают прикусу и росту остальных зубов.
"При прорезывании сверхкомплектные зубы могут раздвигать зубной ряд, что, в свою очередь, приводит к искривлению прикуса челюсти. Начинается нарушение положения зубов, искривление всего зубного ряда в целом", – добавил стоматолог.
Ранее стоматолог-ортодонт Мария Михайлова рассказала, что первый визит родителей с ребенком к зубному врачу должен состояться до года, желательно после появления первого зуба в 6–8,5 месяца.
"Доктор 24": зубная боль
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