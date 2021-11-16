Врач рассказала, что собой представляет бесплодие неясного генеза

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О бесплодии неясного генеза можно говорить, когда у пары не выявлены серьезные отклонения в здоровье, считает профессор, врач высшей квалификационной категории Вера Балан. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Она уточнила, что в медицине выделяют первичное и вторичное бесплодие. В первом случае женщина с регулярной половой жизнью не может забеременеть в течение года, а во втором варианте беременность ранее уже наступала.

"Выделяют несколько форм бесплодия: связанное с отсутствием овуляции, трубного происхождения, маточного происхождения, связанное с мужскими факторами, цервикального происхождения, то есть причин его может быть достаточно много", – отметила Балан.

Врач призвала не ставить приговор в данном диагнозе, даже у здоровых людей после 35 лет снижается фертильность. Паре предстоит пройти множество исследований, в том числе лабораторную диагностику заболеваний, гормональные обследования, УЗИ органов, а также кариотипирование (генетическое исследование).

"Как показывает реальная практика врачей, диагноз "идиопатическое бесплодие" не ставит крест на возможности иметь детей благодаря современным медицинским технологиям, но для женщины он – сигнал быть готовой к большой работе и четкому следованию всем назначениям врача, а не к отчаянию", – заключила Балан.

Ранее хирург-гинеколог Юлия Чернышева заявила, что пациенты, столкнувшиеся с онкологией, способны сохранить детородную функцию при комплексном участии врачей разных специальностей.

Она уточнила, что в онкофертильности мужчины и женщины принимают участие гинеколог, онколог, уролог-андролог, психолог, репродуктолог и эмбриолог.

