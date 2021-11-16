Врач рассказала, что собой представляет бесплодие неясного генеза

Фото: Depositphotos/Vaicheslav
О бесплодии неясного генеза можно говорить, когда у пары не выявлены серьезные отклонения в здоровье, считает профессор, врач высшей квалификационной категории Вера Балан. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
Она уточнила, что в медицине выделяют первичное и вторичное бесплодие. В первом случае женщина с регулярной половой жизнью не может забеременеть в течение года, а во втором варианте беременность ранее уже наступала.
"Выделяют несколько форм бесплодия: связанное с отсутствием овуляции, трубного происхождения, маточного происхождения, связанное с мужскими факторами, цервикального происхождения, то есть причин его может быть достаточно много", – отметила Балан.
Врач призвала не ставить приговор в данном диагнозе, даже у здоровых людей после 35 лет снижается фертильность. Паре предстоит пройти множество исследований, в том числе лабораторную диагностику заболеваний, гормональные обследования, УЗИ органов, а также кариотипирование (генетическое исследование).
"Как показывает реальная практика врачей, диагноз "идиопатическое бесплодие" не ставит крест на возможности иметь детей благодаря современным медицинским технологиям, но для женщины он – сигнал быть готовой к большой работе и четкому следованию всем назначениям врача, а не к отчаянию", – заключила Балан.
Ранее хирург-гинеколог Юлия Чернышева заявила, что пациенты, столкнувшиеся с онкологией, способны сохранить детородную функцию при комплексном участии врачей разных специальностей.
Она уточнила, что в онкофертильности мужчины и женщины принимают участие гинеколог, онколог, уролог-андролог, психолог, репродуктолог и эмбриолог.
Прививки в России начали делать кормящим мамам и беременным женщинам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: