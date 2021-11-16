Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:48

Врач рассказала, что собой представляет бесплодие неясного генеза

общество

Фото: Depositphotos/Vaicheslav

О бесплодии неясного генеза можно говорить, когда у пары не выявлены серьезные отклонения в здоровье, считает профессор, врач высшей квалификационной категории Вера Балан. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Она уточнила, что в медицине выделяют первичное и вторичное бесплодие. В первом случае женщина с регулярной половой жизнью не может забеременеть в течение года, а во втором варианте беременность ранее уже наступала.

"Выделяют несколько форм бесплодия: связанное с отсутствием овуляции, трубного происхождения, маточного происхождения, связанное с мужскими факторами, цервикального происхождения, то есть причин его может быть достаточно много", – отметила Балан.

Врач призвала не ставить приговор в данном диагнозе, даже у здоровых людей после 35 лет снижается фертильность. Паре предстоит пройти множество исследований, в том числе лабораторную диагностику заболеваний, гормональные обследования, УЗИ органов, а также кариотипирование (генетическое исследование).

"Как показывает реальная практика врачей, диагноз "идиопатическое бесплодие" не ставит крест на возможности иметь детей благодаря современным медицинским технологиям, но для женщины он – сигнал быть готовой к большой работе и четкому следованию всем назначениям врача, а не к отчаянию", – заключила Балан.

Ранее хирург-гинеколог Юлия Чернышева заявила, что пациенты, столкнувшиеся с онкологией, способны сохранить детородную функцию при комплексном участии врачей разных специальностей.

Она уточнила, что в онкофертильности мужчины и женщины принимают участие гинеколог, онколог, уролог-андролог, психолог, репродуктолог и эмбриолог.

Прививки в России начали делать кормящим мамам и беременным женщинам

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать